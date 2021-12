Show do 14 Bis promete decolagem em formato acústico na Capital

O final de ano tem sido, para milhares de artistas brasileiros, um período bem mais de recomeço do que de fim de festa. Afinal, ainda estamos no ritmo de retomada das apresentações ao vivo, na medida em que o período mais duro da pandemia parece ter ficado para trás - e esse reencontro tem sabor especial não apenas para os artistas, mas para o público, também ávido pela chance de conviver ao som de canções importantes na trilha sonora de suas vidas. Para os fãs do rock progressivo à brasileira, a noite desta quarta-feira (22) é uma dessas oportunidades: comemorando seus 40 anos de carreira, o lendário 14 Bis sobe ao palco do Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 680), a partir das 21h, com o show 14 Bis acústico ao vivo.

Baseada no DVD de mesmo nome, lançado em 2019, a apresentação promete levar os presentes em uma viagem apaixonada aos primórdios da banda, mesclando os sucessos atemporais do quarteto a algumas surpresas. Ingressos, entre R$ 60,00 e R$ 200,00 e com opções de meia entrada, podem ser adquiridos pelo site Uhuu ou, a partir das 16h, na bilheteria do local.

Para quem teve que suspender as performances ao vivo para atender as exigências sanitárias de combate à covid-19, a chance de voltar a Porto Alegre ganha um ar especial de celebração. "Claro que voltar ao palcos e ver tantas pessoas se emocionando e vibrando com nossas musicas é muito gratificante. (É emocionante) saber que trazemos sentimentos positivos para as pessoas neste momento tão importante, de abrirmos de novo nossos olhos e ouvidos para a beleza da vida e da convivência sadia com os outros", anima-se o tecladista e vocalista Vermelho.

A escolha pelo formato acústico, no caso, está longe de ser uma coincidência. Foi nessa configuração - com violão ou viola, flauta e gaita acompanhando os vocais - que a banda mineira (à época aumentada pela presença de Flavio Venturini) escreveu a maioria de suas primeiras músicas, lançadas nos quatro primeiros discos de estúdio. Hoje, o quarteto formado por Cláudio Venturini (guitarra, violão e voz), Sérgio Magrão (baixo e voz), Vermelho (teclados, violão e voz) e Hely Rodrigues (bateria) - todos remanescentes da formação original do conjunto - deve trazer canções como Todo azul do mar, Mesmo de brincadeira, Caçador de mim, Espanhola e Canção da América (do padrinho Milton Nascimento) em arranjos fiéis à proposta original.

"Todas estas musicas são apresentadas no formato em que foram gravadas. Embora, claro, eventualmente a banda surpreenda o publico tocando-as com um som mais pesado e eletrificado, em musicas mais rock como Linda juventude e Planeta sonho", explica Vermelho, que não deixa de celebrar a boa recepção que a ideia tem recebido por parte do público. "Numa época em que grande parte das músicas que aparecem são esquecidas tão rapidamente quanto surgiram, ver que canções que fizemos há quatro décadas ainda são atuais e queridas pelo público nos traz um significado muito especial."

Uma troca de emoções entre público e banda que, sem dúvida, ganha novas camadas diante de todas as dores e limitações trazidas pela covid-19. As lives, tão utilizadas para manter a ligação entre quem faz a música e quem a escuta, foram adotadas também pelo 14 Bis, mas com moderação. "Não fizemos tantas, porque queríamos fazê-las muito bem feitas, com um visual bonito e som à altura", explica. A vontade, antes e agora, era mesmo voltar para a estrada - e os planos para 2022 incluem um novo trabalho nos moldes de 14 Bis acústico ao vivo, mas agora em formato elétrico.

"Em contraste com este Acústico que estamos apresentando agora, teremos oportunidade de mostrar o lado mais rock, mais pesado do 14 Bis. No inicio da banda, muitas das músicas, mesmo compostas ao violão e piano, eram direcionadas para serem tocadas com guitarras, teclados, baixo e bateria, sem falar no vocal já característico da banda. É o caso de Perdido em Abbey Road, O vento, a chuva, o teu olhar e Filme B, entre outras", conta Vermelho, meio que já entregando o jogo do que se pode esperar no futuro lançamento.

Tudo isso para coroar uma das formações mais longevas da música brasileira - afinal, o quarteto que constitui o 14 Bis está junto desde o começo dos anos 1980. "A energia é o que nos une, que nos faz adaptar às mais diversas situações. Uma forca invisível, mas muito presente, seja na música, seja na relação de companheirismo que temos. Como uma família, irmãos as vezes têm seus problemas, mas a gente já se conhece bastante, sabemos o jeito de cada um e sabemos respeitar isso", comenta Vermelho. "É uma grande expectativa para nós voltamos a tocar em Porto Alegre, uma cidade onde fizemos shows memoráveis no inicio da banda. Acredito que grande parte do público que nos conhece irá se surpreender com o repertório, com algumas canções nunca apresentadas em show antes. E a moçada mais nova, a Linda Juventude, como eu gosto de chamar, terá oportunidade de ver uma banda com um som bem diferente daquilo que se tornou fashion nas ultimas décadas."