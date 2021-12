Gasômetro recebe as duas últimas noites de apresentação do Girando arte

No encerramento do projeto Girando arte, que acontece nesta sexta (17), às 20h, e neste sábado (18), às 18h, na Usina do Gasômetro, os grupos Companhia Sorriso com Arte e Conjunto de Folclore Internacional Os Gaúchos realizam, respectivamente, duas noites de performances com entrada gratuita. Música, teatro, circo, dança e tradicionalismo marcam os espetáculos.

No clima de dezembro, o show apresentado na sexta-feira pela Companhia Sorriso com Arte será Um encanto de Natal. A montagem narra os sonhos de uma criança dentro do universo natalino. São 37 artistas no palco interpretando duendes, renas, soldados de chumbo, além de, claro, Papai e Mamãe Noel.

Já o regionalismo marcará presença através do Conjunto de Folclore Internacional Os Gaúchos. O grupo, fundado em 1959 pela folclorista uruguaia Marina Cortinas Lampros, pesquisa e divulga a arte folclórica dos povos através da música e da dança.

No sábado, o projeto será finalizado com outro espetáculo apresentado pela Sorriso com Arte. Asas de um sonho é ambientado em um universo onírico que une o imaginário e a realidade, a precisão e a ousadia. Os personagens atraem o espectador para um cenário de poesia, magia, mistério e alegria, tudo permeado por acrobacias, danças e personagens irreverentes. Os Gaúchos também retornarão ao palco para fechar o projeto com muito folclore e tradições sulistas.