Centro Cultural 25 de Julho projeta uma trilha para o futuro em 2022

Era agosto de 1951, em Porto Alegre, quando imigrantes alemães decidiram dar vida a uma entidade de cunho cultural com o intuito de resgatar uma identidade que, durante muitos anos, se perdeu em meio ao território brasileiro. Esse espaço de reencontro resultou na criação do Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250), que há 70 anos atua com excelência na capital gaúcha promovendo atividades e projetos no setor artístico. O nome do instituto faz referência e reverência à data de chegada dos primeiros germânicos no Estado.

O espírito colaborativo dos frequentadores e idealizadores da organização foi o que manteve as atividades em dia a partir do momento em que precisaram fechar as portas da sede localizada no bairro Higienópolis em decorrência da covid-19. Agora, quase dois anos depois do início do modelo remoto, o Centro volta a receber o público de maneira presencial com uma série de projetos e iniciativas previstas para o ano de 2022.

"Apesar do horror do vírus e de tudo que estava acontecendo no mundo, internamente conseguimos nos manter muito vivos durante esse período, grande parte em função da celebração do aniversário do nosso espaço que estava se aproximando. Sabíamos que precisávamos honrar e respeitar não só o nosso passado, mas também todas as pessoas que, em algum momento, já se dedicaram a esse lugar", relata Susana Fröhlich, presidente da entidade.

Ela conta ainda que, enquanto gestora, sempre prezou por criar um ambiente mais ativo e mais aberto para os moradores da cidade, trabalhando em cima de propostas que fossem capazes de enobrecer o momento e dar mais evidência ao trabalho que estavam construindo. Um pouco antes da pandemia começar, dois novos projetos já haviam sido postos em prática e, posteriormente, seguiram acontecendo mensalmente no formato online: o Sarau do 25 em casa, que chegou a ter duas edições presenciais, e o Obra comentada.

Além dessas iniciativas, que seguem vivas para o ano que vem, outras três que também foram elaboradas em meio a esse período de incertezas e terão continuidade em 2022. Duas delas dizem respeito a projetos estruturais que surgiram com o intuito de melhorar ainda mais as condições do prédio, que agora irá voltar a receber visitantes para diferentes eventos e espetáculos. Além de equipar o Centro com novos sistemas de luz e som, será instalado um elevador para proporcionar uma maior acessibilidade ao público.

A cereja do bolo, como diz Susana, fica por conta da expansão do projeto Gira-Arte, um plano anual que integra uma modalidade de programas do Ministério do Turismo executado com 100% de patrocínio pela fabricante alemã Stihl. As atividades, oferecidas em inúmeras categorias (como música, artes visuais, teatro e canto), começaram a ser desenvolvidas ainda em 2021, de forma reduzida e no modelo virtual, para alunos pagantes e crianças e adolescentes da rede pública de ensino. A expectativa é de que consigam ampliar o programa no ano que vem. "Queremos encher nosso espaço com a nova geração. É assim que se constrói uma ponte direta para o futuro."

Além disso, a agenda de 2022 do Centro Cultural 25 de Julho prevê ainda oficinas de verão com pintura e desenho para crianças, um encontro comemorativo aos 100 anos da Semana de Arte Moderna no mês de fevereiro e, em março, um evento no modelo "portas-abertas" para integrar a comunidade ao espaço. A pretensão também é de participar das celebrações dos 250 anos de Porto Alegre e dar início a uma série de festivais de teatro infantil, teatro de bonecos e teatro de escola (com concursos e premiações para as instituições de ensino que participarem).

Em maio, a entidade recebe Arthur de Faria e Áurea Baptista em um show com canções para teatro e cinema, com participação especial de Giovani Berti. Entre os meses de junho e julho, a programação será focada no idioma alemão e no resgate da cultura germânica. São nesses meses que, respectivamente, acontecem a Semana da Língua Alemã e a data oficial do início da imigração alemã no Rio Grande do Sul.

"Os projetos culturais nos salvaram durante a pandemia. Graças a eles conseguimos manter nossos funcionários e até contratar mais integrantes para a equipe. Eles são fundamentais", diz Susana, evidenciando a importância das iniciativas para manter o espaço vivo e vibrante.