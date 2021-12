Caetano Veloso é convidado do especial de Natal do Roda Viva

O especial de Natal do Roda Viva terá um convidado ilustre, o cantor e compositor Caetano Veloso, que volta ao programa depois de 25 anos. Esta é segunda vez do artista no jornalístico da TV Cultura. A primeira foi em 1996, quando a política, economia, cultura e moda eram bem diferentes dos tempos atuais. A entrevista inédita irá ao ar na próxima segunda-feira (20), com mediação de Vera Magalhães, na TV Cultura e nos perfis da emissora nas redes sociais.

Caetano acaba de lançar um novo álbum, Meu coco, com 12 músicas inéditas, gravado com a participação de músicos como o ritmista Marcelo Costa, o acordeonista Mestrinho e o multi-instrumentista Vinicius Cantuária, que tocou durante longo tempo como integrante da Banda da Terra. É o primeiro disco com repertório inédito do artista, desde 2012, quando lançou Abraçaço.

A bancada de entrevistadores será formada por Adriana Couto, jornalista e apresentadora do programa Metrópolis da TV Cultura e do programa Nova Manhã, da Rádio Nova Brasil FM; Mariliz Pereira Jorge - colunista da Folha de S.Paulo e colunista e apresentadora do Mynews; Maria Fortuna - repórter de Cultura do jornal O Globo; Luiz Antonio Simas, professor e escritor; Leonardo Lichote, jornalista; e Ademir Correa, diretor de conteúdo da Rolling Stone Brasil.