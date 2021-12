Amrigs inaugura maior memorial do Brasil para médicos vítimas da pandemia

Desenvolvido pelo artista e cirurgião plástico Paulo Favalli, o maior monumento do País em homenagem a médicos e profissionais da saúde que atuaram na linha de frente da pandemia será inaugurado nesta quinta-feira (16) na Amrigs: o Memorial da Gratidão. A cerimônia acontece às 19h com convidados e familiares de médicos que perderam a vida em decorrência da Covid-19.

Com apresentação do Quarteto de Cordas do Theatro São Pedro, a atividade cultural une a arte com a música promovendo uma experiência sensorial completa. Um recital vai trazer composições que ilustram os três momentos que são representados na obra: a morte, a ciência e a cura.

A estrutura de 7,5 metros de comprimento e 2,65 metros de altura fica localizada no Átrio do Teatro Amrigs. O primeiro painel, que simboliza a morte, representa um dos muitos médicos falecidos vítimas da doença. Na obra, a figura ainda está vestindo uma máscara e tem posse do Bastão de Asclépio, símbolo da medicina.

No painel da ciência, trazendo a questão da produção de vacinas e do árduo trabalho de pesquisadores, um homem munido de lupas manipula material genético em busca de salvação. Por fim, na parte dedicada à cura, o painel exibe um paciente de bruços recebendo oxigênio por tubos e, ao lado, ele voltando a respirar e recebendo sua própria vida de volta.