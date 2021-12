Cômica Cultural lança no Youtube duas séries filmadas em Porto Alegre

Nesta quarta-feira (15), a Cômica Cultural lança a web-série Os que têm a Hora Marcada, inspirada no texto homônimo de Elias Canetti (Nobel de Literatura em 1981) e com direção de Fernando Kike Barbosa. A exibição ocorre no Youtube da companhia, dividido em três episódios - sendo o segundo e o terceiro exibidos dias 22 de dezembro deste ano e 05 de janeiro de 2022, respectivamente. Em abril, o espetáculo que tem no elenco um grupo do Laboratório de Pesquisa e Montagem da Cômica, estreia de forma presencial.

A história apresenta o drama de pessoas que vivem em um mundo onde todos sabem a hora que irão morrer. Não existe incerteza. As pessoas organizam suas vidas de acordo com o tempo que lhes é concedido, seguindo o prazo de vida inscrito em seus nomes: Dez, Vinte, Cinquenta, Oitenta. No universo do autor, paira uma aura aparente de satisfação e tranquilidade. Mas a coisa muda quando alguém coloca todo o sistema em questão.

E na sexta-feira (17), a Cômica estreia outro trabalho no Youtube: o Projeto Casamata, uma vídeo-série ficcional que reúne monólogos emergidos durante o período de confinamento, com direção de Patsy Cecato. Neste caso são dez episódios, com dez monólogos com histórias emparedadas pelo medo, pela dúvida, pela incerteza, já lançados em episódios exibidos desde de setembro no perfil do Instagram de Os Sapientes (grupo de estudos coordenado por Patsy Cecato). O lançamento de sexta-feira, traz o projeto na íntegra.