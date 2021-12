Gattz recebe o musical 'Bellepoque' em Gramado

Em formato repaginado, o espetáculo Bellepoque volta aos palcos a partir desta nesta quinta-feira (16) com a mesma tônica de levar diversão, irreverência e os bastidores da vida dos artistas através de performances de música cantada ao vivo, dança, teatro e acrobacias.

A apresentação acontece às 18h30min em Gramado, no Gattz (Avenida das Hortênsias, 3380), e o ingresso, que inclui jantar, custa R$349,90 por pessoa.

O roteiro da obra passeia pelos gêneros romance, drama e comédia, e é conduzido pela personagem Madame Kaká, uma mulher cheia de mistérios que abriu sua própria casa de diversão para acolher os mais diversos artistas em um espaço seguro, onde eles podem celebrar a vida e a arte sem medo e sem pudor para acalmar a alma.

Algumas adaptações foram feitas em relação ao roteiro original, agora com um elenco maior, novas cenas, novos talentos e novos figurinos vindos diretamente de Las Vegas e São Paulo. Clássicos de musicais e filmes como All that jazz , El tango de Roxanne e Show me how you Burlesque integram a trilha sonora.

A cada noite de show, 22 artistas estarão em cena no palco do Gatzz entre cantores e cantoras, bailarinos e bailarinas, atrizes e atores e acrobatas. O elenco total conta com 37 pessoas, e alguns dos artistas se mudaram para Gramado especialmente para integrar o grupo.