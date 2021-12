Bebeto Alves une experimentação e recomeço em novo álbum 'Contraluz'

Às vezes, é preciso desistir para ser capaz de reencontrar o caminho. Nome emblemático do cenário musical gaúcho, Bebeto Alves transforma-se, a partir do lançamento do disco Contraluz, em um potente testemunho artístico dessa realidade. Há menos de dois anos, o compositor anunciava o fim de sua carreira em discos com Pela última vez, de seu projeto Ohblackbagual - e eis que está de volta, com dez novas músicas distribuídas pelo selo Produto Oficial. A contradição, porém, é apenas aparente: de fato, se não tivesse parado, talvez fosse impossível um retorno como esse, com uma mistura de confiança e leveza que parece falar de recomeço a cada instante.

"Tenho certeza de que esse é um dos melhores discos meus, pelo simples fato de eu ter chegado, no ano passado, e dito que não ia mais gravar", concorda o músico. Além do desejo de se concentrar em seus muitos projetos em outras linguagens, como fotografia e audiovisual, a pausa permanente dizia respeito a dois sentimentos: a pouca disposição em adaptar-se à nova realidade das plataformas de streaming e, acima de tudo, a vontade de encerrar sua busca por uma identidade popular para a música do Sul - um jornada por vezes conflituosa que definiu boa parte da sua carreira, mas da qual, hoje, ele quer distância.

"(O anúncio de que não lançaria mais discos) foi uma negação disso. (Esse caminho artístico) não foi bom nem para mim, nem para ninguém. Foi um embate ruim, absurdo, chato, uma coisa que não nos levou a lugar nenhum, que nos atrasou, tanto aqui no Estado quanto no resto do país. O diferencial que se tentou criar, na verdade, nos excluiu", acentua. "O Contraluz é um disco livre disso, dessas responsabilidades que a gente assumiu, desses discursos identitários sobre a música do Sul que, do meu ponto de vista de hoje, são o fim da picada."

A franqueza quase angustiada com que fala do passado recente contrasta com a atmosfera ao mesmo tempo contemplativa e quase despojada de Contraluz. Pela primeira vez, Bebeto Alves gravou tudo sozinho em seu estúdio caseiro, sem a presença de outros músicos. Um novo começo que, de certo modo, remete também aos primórdios - registrados, por exemplo, no álbum Salvo, lançado em 2020 a partir de gravações feitas na virada dos anos 1980, antes do LP de estreia de Bebeto. Um material que, coincidentemente (ou talvez nem tanto), também não transparecia qualquer preocupação em sustentar um discurso ou afiliar-se a uma busca musical.

"Quando comecei a compor (as músicas que virariam Contraluz), não havia ideia de lançar disco nenhum. É um disco de canções, elas começaram a vir e comecei a mexer com elas, comecei a gostar do resultado da pesquisa que eu estava fazendo", relembra. "Não que isso signifique que só vou fazer discos sozinho daqui por diante. Não é uma egotrip: foi um desafio inicialmente, ou melhor, de início não foi nada, depois virou um desafio e acabou sendo uma grande experiência. Quando eu terminei, foi como se o disco me dissesse 'parabéns, tu te libertou. Agora tá fazendo canção, é?'", comenta, rindo.

Algumas características de Contraluz chamam especialmente a atenção. Primeiramente, a estética simples dos arranjos, muitas vezes estruturados quase exclusivamente na voz e nos sons da viola. "A tendência é se entusiasmar e encher de elementos, e o segundo momento é de eliminar coisas. 'Espera aí, cara, só esse violão com o baixo e a percussão está mais que bom, está excelente'. Esse disco foi feito a partir da eliminação de excessos", celebra Bebeto. Outro particular está nas letras quase monotemáticas, em um bom sentido: de certo modo, é como se Bebeto Alves fizesse uma profunda reflexão sobre o desconforto diante de um mundo demasiado hostil aos sonhadores.

Por fim, devem ser citadas as várias parcerias póstumas no novo trabalho. São três: com Alexandre Vieira, em Aque d'el rei, com Atilio Perez Acunha (de quem musicou, em Beat, parte do livro Ontheroadagain) e Cao Trein, filho de Uruguaiana como Bebeto, no poderoso encerramento em Aroma perdido. "Mexendo em uns livros meus, procurando um livro para a minha filha, achei uns escritos do Cao batidos à máquina, 'para o meu irmão de geografia e coração'. Tinha esquecido, nem lembrava mais, fiquei muito emocionado. No meio desses escritos, tinha um poema dele que falava da questão da fronteira, e eu associo tanto com o mundo no qual a gente está vivendo, a intolerância, a violência, a crueldade", emociona-se.

Além de uma viagem rica de significados, Contraluz é um experimento coerente com a inquietude de Bebeto Alves - e isso reflete-se no próprio formato do lançamento. Não adianta, por exemplo, procurar o trabalho nos aplicativos de streaming, pois o disco não estará lá. Quem quiser acesso ao CD, aos arquivos MP3 ou ao videoclip para a faixa-título precisa unir-se ao Clube Bebeto Alves, no site do Produto Oficial

"É uma forma de dimensionar com quem eu estou falando. As pessoas que estão entrando gostam muito do meu trabalho, elas expressam isso, elas vibram (com as novas músicas)", comemora. "Essa ideia do clube pode ser uma loucura da minha cabeça, mas estou descobrindo que eu não quero participar desse mundo (da música) do modo como ele está."