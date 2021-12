Daya Moraes divulga 'Antagonista', seu primeiro EP

Dois anos depois do lançamento do disco Sei que sou, a cantora Daya Moraes lançou no início deste mês seu primeiro EP, intitulado Antagonista. O projeto, que aborda a depressão entre os temas das três faixas, foi desenvolvido pela artista durante um período em que a mesma precisou se afastar das redes sociais para dar mais atenção à saúde mental.

Segundo ela, o trabalho nasceu de um quarto escuro, em meio a uma crise de choro que não sabia quando teria fim. Apesar da dor intensa e profunda, colocou seus sentimentos e suas angústias para fora em forma de música.

Antagonista também é o primeiro trabalho dela produzido fora do estado, de forma remota devido a pandemia, com produção feita em São Paulo com Pedro Toro, da Toro Recordz.