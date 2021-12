Ospa lança disco inédito com repertório de compositores brasileiros

Com cinco faixas assinadas por grandes compositores brasileiros de diferentes gerações, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre lançou nas plataformas digitais de streaming o disco Ospa e convidados, primeira gravação da orquestra em 20 anos. Entre os músicos interpretados estão Radamés Gnattali, Dimitri Cervo, João Guilherme Ripper, Fernando Deddos e Arthur Barbosa.

A apresentação tem regência do maestro e diretor artístico Evandro Matté. Os solistas são instrumentistas proeminentes da própria Ospa: Douglas Gutjahr (percussão), Emerson Kretschmer (violino) e Quinteto de Metais Porto Alegre.

YouTube . A gravação aconteceu na Sala Sinfônica em maio de 2018, com produção da Audio Porto e de Alexandre Ostrovski Jr. Naquele ano, um grande concerto no dia 26 de maio apresentou o repertório ao público. A apresentação está disponível integralmente no

O evento de lançamento do disco, que aconteceu no último dia 5, coincidiu com a inauguração da Sala de Recitais, novo espaço no prédio da instituição. O último material do tipo produzido pela orquestra havia sido gravado em outubro de 2001, na Igreja Nossa Senhora das Dores, sob regência de Ion Bressan. O álbum era uma ópera infantil chamada Boiúna.