Um ano de retomada e cheio de promessas para a Ospa

Depois de um período atípico em decorrência da pandemia de Covid-19, a Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) se prepara para iniciar 2022 com uma programação que promete a retomada de iniciativas que, infelizmente, foram interrompidas durante o período de isolamento.

Ainda sem nomes confirmados para a próxima temporada de concertos, a instituição projeta receber grandes convidados do meio, tanto locais como de outros estados e países, assim como aconteceu em 2021. Além disso, a expectativa é de que também sejam resgatados alguns dos tradicionais projetos que foram suspensos temporariamente, como a série Interior, Pop (com trilhas sonoras de filmes e jogos), Ospa Jovem, Música de Câmara e Concertos Didáticos.

Estão nos planos ainda a realização de um espetáculo de balé, a montagem de uma ópera e uma turnê que irá percorrer as cidades de Belo Horizonte e São Paulo. O modelo híbrido de performances será mantido, com público presencial e transmissão ao vivo pelo YouTube, mas a cobrança de ingressos deve voltar a ser realizada.

No quesito estrutura, o Complexo Cultural Casa da Ospa se encaminha para virar uma das melhores construções para música de concerto e formação musical da América do Sul. Depois de abrirem uma nova sala sinfônica, camarins, salas de estudo e de ensaio, e uma nova sede administrativa, o espaço prevê inaugurar, ainda no primeiro semestre, o restante das reformas, que inclui um memorial, uma musicoteca, hall de acesso para o público, elevadores e bilheteria. O fundo que garante os recursos também engloba a aquisição de novos instrumentos, equipamentos e mobília.

Além disso, a Ospa também conquistou a abertura de 16 novas vagas para músicos através de um concurso público. Ao todo, 485 candidatos de 20 estados brasileiros e de outros 26 países se inscreveram para a seleção, realizada na segunda quinzena de novembro de 2021. A expectativa é de que a nomeação aconteça no decorrer do ano que vem, garantindo o maior quadro de artistas em décadas de funcionamento. Por fim, esse também será o ano de retomada das atividades da Escola da Ospa, que já iniciou a seleção para 90 novos alunos regulares no período letivo de 2022.