'Boitatá', filme coproduzido com a Argentina, estreia no Brasil

YouTube do Clube da Sombra Um novo filme desenvolvido pela Cia Teatro Lumbra em coprodução com a argentina Cía Pájaro Negro, ambas especializadas em teatro de sombras contemporâneo, estreia neste sábado (11), às 19h, via live direto da Comuna Arvoredo (Fernando Machado, 464). A temporada online de exibições de Boitatá começa no domingo (12) e se estende até o dia 26 de dezembro através do canal de

O trabalho foi feito totalmente à distância, durante a pandemia, com equipes trabalhando de maneira separada e com dois editores montando a narrativa. O longa, híbrido em linguagens, tem características artesanais próprias do teatro de animação.

Na história, Lucinda, uma heroína, viaja ao interior da selva amazônica com seu filho Jacinto e um grupo de expedicionários e indígenas com o desejo de encontrar uma cidade perdida que, segundo algumas escrituras, corresponde a uma civilização milenar perdida. A narrativa misteriosa tem como plano de fundo o ser mítico Boitatá, uma cobra de fogo que se alimenta da luz dos olhos dos animais.

A protagonista encara uma trajetória cheia de perigos, entrando em um labirinto de rios que representa a sua própria jornada interior. Boitatá nada mais é do que a representação dos seus medos e depois de percorrer seu fadário, descobre que o tesouro mais importante é aquele que não tem preço.

O filme, que estreou na Argentina no dia 14 novembro, tem roteiro originalmente escrito por Alexandre Fávero e Pablo Long, além de trilha sonora de Bebeto Alves e Marcelo Corsetti.