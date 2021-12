Sérgio Rojas apresenta trabalho inédito no Theatro São Pedro

O Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) recebe na sexta-feira e no sábado, às 21h, o cantor e compositor Sérgio Rojas, para o lançamento do álbum Integridade. Acompanhado de banda, quarteto de cordas e convidados, o músico apresenta 14 canções inéditas em português e uma em espanhol, todas criadas durante a pandemia. Ingressos, a partir de R$ 20,00, podem ser adquiridos via Sympla.