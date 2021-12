Porto Alegre recebe o Circuito Latino-Americano de Arte Contemporânea

A partir desta sexta-feira (10), às 18h, a Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736) recebe o I Circuito Latino-Americano de Arte Contemporânea. O evento se estende até o dia 20 de fevereiro com ampla programação paralela de palestras, seminários, atrações musicais e uma mostra de cinema independente. As obras selecionadas mediante edital vão estar expostas em seis diferentes ambientes do local.

Ao todo, foram mais de 300 inscritos. A seleção dos classificados esteve a cargo do júri composto por Charlene Cabral, Oendu Mendonça e Luana Vitra. Como forma de premiação, quatro das obras selecionadas serão adquiridas e passarão a integrar o acervo permanente da CCMQ.

A exposição coletiva reúne 27 artistas do Brasil, Argentina, Peru, México e Estados Unidos. As obras estarão distribuídas pelo complexo cultural formando um circuito que articula importantes espaços da CCMQ: Espaço Majestic (Térreo), o Espaço Maria Lídia Magliani (5º andar), a Sala Radamés Gnattali (4° andar), a Sala Virgilio Calegari (7º andar), o Laboratório Fotográfico Vânia Toledo (3º andar) e a Cúpula da CCMQ (7º andar).

As atividades paralelas do Circuito envolvem a participação de teóricos, pesquisadores e críticos de arte de expressão no cenário nacional e internacional, e um festival de cinema independente, realizado em parceria com o Instituto Estadual de Cinema e com a Cinemateca Paulo Amorim, também instituições da Sedac.