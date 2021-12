Atrações do Mundo dos Infláveis são transferidas para o Trecho 1 da Orla do Guaíba

instalado desde o final de outubro em Porto Alegre O Mundo dos Infláveis, maior parque de infláveis da América Latina,, mudou de local. A operação, que reúne brinquedos entre 10 e 15 metros de altura, deixou o Parque Harmonia e foi transferida para o Trecho 1 da Orla do Guaíba.

De acordo com a assessoria da GAM3Park, consórcio que detém a concessão do Harmonia e do Trecho 1 da Orla, a relocação das atrações já estava prevista, com o intuito de beneficiar os dois espaços controlados pelo grupo e dar maior visibilidade ao empreendimento.

Para a instalação da nova estrutura, à beira do Guaíba, foi necessária uma adaptação das atrações e do preço dos ingressos. "Neste novo espaço tivemos que adaptar os brinquedos, agora estão no local o circuito dos infláveis, que possui 80 metros de comprimento, e o Tibum, um escorregador molhado com 12 metros de altura", informa Carla Deboni, diretora administrativa da GAM3Park.

Brinquedos foram instalados em área nobre da Orla, dando maior visibilidade à atração. Fotos: GAM3PARKS/DIVULGAÇÃO/JC

Com a reestruturação, os valores das entradas variam de R$ 20,00 a R$ 50,00.

O parque dos infláveis ficará na Capital até dia 7 de janeiro, com previsão de abertura diária na última semana de funcionamento. Atualmente, as atrações estão disponíveis de quinta a domingo, das 14h às 21h.

A indicação do parque é para crianças a partir de quatro anos, e os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do local, ou pelo site Sympla.