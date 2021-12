Editora Patuá lança Disformia Desatada no próximo final de semana

Denominado pela autora como um “diário de mentiras”, o título Disformia Desatada, primeiro livro da atriz e diretora de teatro Raquel Zepka, terá lançamento virtual pela Editora Patuá no próximo dia 12 de dezembro (domingo), às 19h.

A live, comandada pelo editor Eduardo Lacerda, será transmitida ao vivo pelo Facebook e pelo canal da Patuá no Youtube e contará com a presença das escritoras Dia Nobre e Cacá Joanelo, que irão debater com Raquel sobre a construção do livro, que reúne, entre outros textos, uma série de poemas curtos – sem forma definida, por isso o título – sobre o feminino, sobre morte, sonhos, fragilidades pessoais, misticismo e erotismo.

“Vai ser uma conversa sobre poesia e sobre mulheres escritoras, que publicam suas obras”, adianta a autora da obra, que terá lançamento presencial no próximo dia 22 de dezembro, às 18h30min, na Livraria Bamboletras (Gen. Lima e Silva, 776, bairro Cidade Baixa). “Tem muitas mulheres na dramaturgia, mas também tem muito apagamento das vozes femininas. São dramaturgas, romancistas, escrevendo coisas incríveis”, destaca Raquel.

Formada em Teatro pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduada em linguagem audiovisual e mestranda em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a autora atualmente pesquisa dramaturgias que radicalizem barreiras entre o real e o ficcional. “Em breve, virá um segundo livro, desta vez mais focado na dramaturgia”, adianta.

Como atriz, Raquel se considera “uma incubadora” de palavras que fervilham nas entranhas “antes de serem paridas”. Em Disformia Desatada elas não nascem na fala, mas na escrita da autora, ação vista por ela como um ritual que transforma o estado do mundo com o mistério da imaginação.

Segundo a autora, o livro – que tem arte de capa do artista Alessandro Romio – é resultado de um compilado de escritas pessoais, antes não compartilhadas. Os textos vinham sendo escritos desde 2018. “É quase como se fosse um diário aberto, de pensamentos compartilhados, e mentiras compartilhadas”, explica. Foi após cinco meses de oficina literária conduzida pelo escritor pernambucano Marcelino Freire, que Raquel decidiu publicar. “Ele me fez acreditar que era possível compartilhar estes escritos, e foi um dos maiores incentivadores”, conta a diretora teatral.