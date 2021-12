Longa gaúcho '5 Casas', de Bruno Gularte Barreto, é o vencedor do 31° Cine Ceará

Teve cerimônia de encerramento, na noite desta sexta-feira (3), o 31º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. A premiação aconteceu no Cineteatro São Luiz - equipamentos da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult CE), geridos em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).

Na Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-Metragem, o filme 5 Casas, de Bruno Gularte Barreto , foi o grande vencedor. O documentário autobiográfico ganhou o Troféu Mucuripe nas categorias de Melhor Longa-metragem e prêmio no valor de R$ 20 mil para distribuição do filme no Brasil, conforme regulamento do festival. O título também garantiu os prêmios de Melhor Roteiro (Bruno Gularte Barreto e Vicente Moreno) e Melhor Som (Emil Klotzsh).

O prêmio de Melhor Direção foi para Alicia Cano Menoni por Bosco, que também conquistou o de Melhor Montagem (Guillermo Madeiro) e Melhor Trilha Sonora Original (Giorgio Ferrero e Rodolfo Mong). A atriz Clebia Sousa e o ator Vanderlei Bernardino de Fortaleza Hotel, de Armando Praça, venceram nas categorias Melhor Atuação Feminina e Melhor Atuação Masculina.

Já Petrus Cariry garantiu mais uma vez o troféu de Melhor Fotografia por A Praia do Fim do Mundo. Petrus Cariry também recebeu o Prêmio da Crítica de Melhor Longa-metragem, eleito pelo Júri Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema), e o de Melhor Direção de Arte (Sergio Silveira).

Além do anúncio dos vencedores, o Cine Ceará prestou homenagem ao governador do Ceará, Camilo Santana (PT), que recebeu o troféu Eusélio Oliveira, das mãos do cineasta Rosemberg Cariry, como reconhecimento por seu trabalho em prol da Cultura no Estado, realizando ações que buscam mitigar o impacto da pandemia de Covid-19 na população, em especial no setor audiovisual cearense. Após a premiação foi exibido em sessão hors concours o longa-metragem O Marinheiro das Montanhas, de Karim Aïnouz. Fortaleza é a cidade natal do diretor, que neste filme apresenta um diário de viagem filmado em sua primeira ida à Argélia, país em que seu pai nasceu.