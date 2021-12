Ficção científica com olhar brasileiro, 'Contos do amanhã' chega aos cinemas

A vida de Jeferson (Bruno Barcelos) não tem nada de muito diferente da maioria dos adolescentes de classe média na Porto Alegre de 1999. Fã de bandas de rock pesado, o jovem passa por dificuldades no colégio enquanto aprende a lidar com os próprios conflitos e sentimentos, tanto na esfera familiar quanto no relacionamento com a amiga Bia (Duda Andreazza). Nos tempos do disquete e da internet discada, acessar a internet também era um desafio considerável - e tudo isso certamente fica mais complicado quando você se vê conectado a uma complexa trama vinda diretamente do futuro, tendo que decifrar áudios que podem ser decisivos para salvar toda a humanidade.

É nessa ponte entre universos e realidades que se ergue Contos do amanhã, longa escrito e dirigido por Pedro de Lima Marques que estreia nos cinemas a partir desta quinta-feira (9). O filme chega às salas de Porto Alegre credenciado por uma bem-sucedida jornada em festivais ligados à ficção científica, com 27 seleções e 15 prêmios no currículo. Equilibrando o clima de aventura adolescente com as disputas distópicas de um futuro distante, o longa traz a assinatura de Marques também nos efeitos visuais, com mais de 500 planos passando por algum tipo de manipulação digital.

Para seu principal criador, o lançamento comercial de Contos do Amanhã é a conclusão de uma longa jornada. O título, aliás, ainda traz em si a lembrança do começo da trilha, lá em 2004, quando Marques escrevia contos em seu blog pessoal. "Em 2007, pensei em fazer um curta a partir de uma dessas histórias. Meu plano era fazer um curta, depois outro, e juntar esses vários curtas em um longa-metragem que se chamaria Contos do amanhã", explica o diretor. O projeto foi inscrito em editais pela primeira vez em 2008: Marques garante que, na ocasião, uma das alegações para a recusa foi que "não se fazia esse tipo de filme no Rio Grande do Sul".

As coisas, felizmente, mudam - e o projeto, finalmente aprovado em 2013, foi sendo lentamente concretizado nos anos seguintes. A captação de imagens acabou em 2017 e, acumulando tarefas na produtora Bactéria Filmes e na empresa de efeitos especiais Forno FX, Marques foi fazendo a pós-produção aos poucos, retocando as imagens quando o tempo permitia. "Escrevi o roteiro, desde o início, pensando no que era possível. Eu já tinha as ferramentas, trabalhava com elas, sabia como fazer assim e assado para alcançar o que eu queria. Então, acabou sendo natural que eu assumisse (os efeitos especiais)", explica.

Embora os conflitos do distante 2165 sejam decisivos, um olhar mais atento deixa claro que Contos do amanhã é, acima de tudo, uma história de relacionamentos, na qual as inquietações adolescentes de Jeferson e Bia são tão importantes (ou ainda mais) do que as complexas disputas em torno do último bastião da humanidade. "Pode parecer super clichê, mas é uma história sobre amor, que também traz todas essas tramas paralelas", afirma. "E é também um filme sobre despertar para a vida. Ele tem um pouco essa motivação. Existem muitas coisas acontecendo no mundo lá fora, e é importante que as pessoas despertem para elas. A ficção científica trata, no fundo, de assuntos reais, de coisas que estão muito próximas, ainda que de uma forma toda modificada."

A repercussão, em especial no circuito de festivais sci-fi dos EUA, tem sido muito positiva - e um dos diferenciais nesse sentido acaba sendo, curiosamente, a conexão de Contos do amanhã com a realidade brasileira e latino-americana. Não é à toa, por exemplo, que a história se passa explicitamente em Porto Alegre (ou na cidade-estado futurista Porto 01), sem escorregar para a tentação de fazer um filme de Hollywood no Sul do Brasil.

"Acho que é necessário pensar o futuro a partir do nosso ponto de vista. Eu estudei no Julinho (Colégio Julio de Castilhos, na Capital) em 1999, e eu queria ver isso na tela", acentua Marques. "(No longa, Porto Alegre) foi a primeira cidade a receber o Núcleo, o protótipo de cidade automatizada (que guia a história). Muita gente me perguntava por que justamente Porto Alegre receberia algo assim, e eu comecei a responder: e por que Porto Alegre não poderia receber? Parece que não nos é permitido pensar em possibilidades diferentes de futuro, que isso é do norte-americano e do europeu, que só podemos falar dos nossos dramas sociais reais, do cotidiano. Eu quero explorar as possibilidades utópicas e distópicas que surgem a partir do nosso lugar no mundo", frisa.

E essa exploração deve tomar outros formatos em um futuro próximo. Há a possibilidade de expandir a trama em uma série, e negociações com uma distribuidora de fora do Brasil podem resultar em um segundo longa-metragem. Entrar em outros espaços, como o dos games e das HQs, também está no horizonte. "Gosto de dizer que esse filme é a apresentação de um universo, que dá espaço para outras histórias acontecerem. A ideia é seguir. Não sei dizer ainda por quais caminhos, mas, enquanto as pessoas estiverem interessadas, a gente vai fazendo."