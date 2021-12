Porto Alegre Comedy Club recebe Rominho Braga

Neste sábado (4), às 20h, o Porto Alegre Comedy Club (Rua 24 de outubro, 1.454) recebe uma apresentação do humorista Rominho Braga. O espetáculo, intitulado Rominhoffice, aborda os principais assuntos que estiveram presentes nas nossas vidas nos últimos dois anos.

Na performance, o artista faz piadas sobre como a pandemia está afetando a nossa rotina, trazendo uma apresentação engraçada e divertida com um toque de reflexão sobre esse período tão relevante e preocupante.

Rominho é paraense e comediante desde os 18 anos. Na metade de 2008, com mais quatros amigos, formou o grupo Em Pé Na Rede, o primeiro de stand-up do Norte do País. Participou dos principais programas nacionais humorísticos e também se apresentou nas principais casas de espetáculos do Brasil.

No cinema, esteve no filme Maior que o mundo, que irá estrear em breve. Atualmente conta com mais de 350 mil seguidores nas redes sociais e mais de 10 milhões de visualizações no YouTube.