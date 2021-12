History estreia minissérie produzida por Leonardo DiCaprio

O canal History estreia nesta segunda-feira (6), às 23h, a minissérie Gigantes da indústria: Uma geração de titãs, produzida pelo ator Leonardo DiCaprio. A atração revela a trajetória dos magnatas da indústria e como surgiram as rivalidades entre eles. Além de revolucionar a indústria automobilística, erguer arranha-céus e conquistar a aviação comercial, os gigantes da indústria transformaram os Estados Unidos.

Dividida em três partes, a produção narra as histórias de Henry Ford, William Boeing, Charles Lindbergh, Pierre Du Pont, Walter Chrysler e JP Morgan Jr, entre outros expoentes, que surgiram das cinzas da Primeira Guerra Mundial.

No primeiro episódio, está a concorrência entre a nova geração de precursores, durante os anos 1920. A luta de cada um pelo domínio do setor industrial transformou as rotas terrestres e aéreas dos Estados Unidos, mas esses rivais foram obrigados a se unir para derrotar um inimigo maior.