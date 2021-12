Daniel Boaventura traz show inédito para os palcos do Salão de Atos da Pucrs

Dono de uma voz marcante e única, Daniel Boaventura chega a Porto Alegre neste sábado (4), às 21h, para uma apresentação inédita no Salão de Atos da Pucrs (Ipiranga, 6.681). Suas canções, que sempre fizeram sucesso em arranjos elaborados, ganham agora nova vida em formato piano e voz.

Daniel e o pianista Bruno Alves assinam a direção artística da performance, juntamente com Marcelo Maia, e prometem apresentar um show com músicas dos seus quatro DVDs e álbuns já lançados. Para o repertório foram escolhidas faixas que nunca fizeram parte de seus shows, como This masquerade, Una lacrima sul viso e As the world falls down.

O músico promete ainda algumas surpresas, como a apresentação de canções inéditas na sua voz. Ele diz gostar muito deste formato intimista, pois acredita que isso possibilita uma maior aproximação com o público e permite explorar mais a fundo a essência das composições.