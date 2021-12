'Abba Experience In Concert' traz história de uma das maiores bandas de todos os tempos

Uma megaprodução, com 30 integrantes no palco, num espetáculo totalmente cantado e tocado ao vivo, com ballet, banda e orquestra, além dos quatro cantores. Abba Experience In Concert conta a história de uma das maiores bandas de todos os tempos, através de seus maiores sucessos. A apresentação na Capital será nesta sexta-feira (3), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), com ingressos entre R$ 140,00 e R$ 200,00 em uhuu.com e na bilheteria do local, a partir das 16h.

O cenário, coreografias, trocas de figurinos e uma iluminação de última geração completam o espetáculo, com direção musical do maestro Eduardo Pereira, coreografias de Tatiana Abbiati e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo. A viagem musical e visual levará o público a se sentir na era “Disco”. Além de Porto Alegre, o show também tem sessão em Novo Hamburgo, na Sociedade Ginástica, no domingo (5), às 20h.

A turnê já percorreu mais de 70 cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Boa Vista, Brasília, Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Curitiba, Londrina, Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú, Chapecó, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos, entre outras, impactando um público de mais de 100 mil pessoas.