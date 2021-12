Maria Rita participa de concerto com orquestra no Theatro São Pedro

O Prudential Concerts 2021 chega a Porto Alegre nesta sexta-feira (3), tendo a cantora Maria Rita como convidada. Intitulada Ritmos da vida, esta edição está celebrando a diversidade da música brasileira, com artistas consagrados por diferentes estilos, incluindo MPB, Pop, Sertanejo, Samba e Rock.

A grande estrela da noite subirá ao palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), às 20h30min, acompanhada por uma orquestra comandada por Carlos Prazeres, regente titular da Orquestra Sinfônica da Bahia e um dos maestros brasileiros mais requisitados de sua geração.

Os ingressos custam R$ 50,00. A transmissão do espetáculo no canal de YouTube Prudential do Brasil ocorre no dia 14 de dezembro, às 18h.

Antes de aterrissar em Porto Alegre, o projeto passou por Belo Horizonte (com Diogo Nogueira), São Paulo (com Marcos e Belutti) e Goiânia (com Rogério Flausino). A edição 2021 chegará ao fim no Rio de Janeiro, em 16 de dezembro, com o show da Banda Melim (reprise no YouTube, no dia 21, às 18h). O Prudential Concerts se consagrou ao longo dos anos por conta das suas apresentações únicas e arranjos exclusivos, tendo seus ingressos esgotados em todas as três edições anteriores (2017/2018/2019).

Em todas as cidades, destaque para o cumprimento dos rígidos protocolos sanitários estabelecidos pelas prefeituras locais, assim como pelos espaços escolhidos. Adaptando-se ao momento atual, a 4ª edição do Prudential Concerts chegou com uma grande novidade: a transmissão online dos espetáculos pelo YouTube, o que acontece sempre dias depois de cada apresentação. O evento é idealizado e produzido pela Novo Traço Comunicação, com patrocínio da Prudential do Brasil e realização da Secretaria Especial de Cultura, Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

O Prudential Concerts conta, ainda, com a realização de oficinas musicais voltadas para crianças e adolescentes de instituições sem fins lucrativos e/ou escolas públicas ligadas à música e aulas Magnas para alunos e professores de escolas públicas das cidades percorridas pelo projeto. A iniciativa, ministrada por Carlos Prazeres, já beneficiou mais de 500 jovens e acontece em todas as cidades que recebem o evento. O objetivo é desenvolver e aperfeiçoar a técnica do instrumento de preferência de cada participante.

