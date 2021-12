Memorial do RS recebe a exposição 'Fio da meada' a partir desta quinta-feira

Depois de passar por Bagé, Jaguarão e São Gabriel, a exposição Fio da meada: patrimônio cultural no território da lã do RS chega a Porto Alegre nesta quinta-feira (2) no Memorial do Rio Grande do Sul (Sete de Setembro, 1.020). A inauguração acontece às 14h, na Sala Múltiplos Usos do espaço.

O projeto apresenta as memórias das artesãs Clair Schneid de Bagé, Ana Nunes de São Gabriel, Nilza Peres Oliveira de Jaguarão e Eva Kuffner de Mariana Pimentel, guardiãs dos conhecimentos da lã e que, neste momento, representam as artesãs e artesãos da lã do Estado.

Além dos trabalhos expostos, a mostra oferece ainda uma visita mediada, uma roda de crochetar, e uma série de oficinas e palestras que tem como objetivo aproximar o público das artesãs e das técnicas de manejo com a lã. Fiação com a mão, Tricô gigante para iniciantes e Tear de prego são algumas das atividades oferecidas.

Na tarde de abertura, inicia-se o Ciclo empreendedorismo com lã - RS Criativo com a oficina-testemunho Fiação na roca manual. O curso é ministrado pela artesã e proprietária da marca Fiolã da região de Taquara, Ellen Zwick Ely. Ela e o marido, o sócio Fábio Saldanha Ely, produzem lado a lado os fios de lã natural que viajam pelo Brasil.

Todas as atividades são gratuitas e possuem vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp (51) 98432-9990.