Exposição 'Invisíveis - histórias para acordar' chega na reta final

Mesclando imagens do seu próprio projeto no Instagram (@tristicidade - cartografias do abandono e da (in)visibilidade) com impressões em tecido, o artista visual Leandro Selister traz para a mostra Invisíveis - histórias para acordar os dez mandamentos das moradoras de rua. A exposição fica em cartaz até domingo (5) no andar térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736).