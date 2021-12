Central do Samba convida cantor, compositor e percussionista Pedro Miranda

Dando início a uma série de shows com convidados especiais, a Central do Samba recebe em sua primeira edição, comemorativa ao Dia Nacional do Samba, o carioca Pedro Miranda. A apresentação acontece nesta quinta-feira (2), às 21h, no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512).

Figura ilustre no cenário da música brasileira, ele atua como cantor, percussionista, ator e compositor desde a década de 1990. Com sua voz de timbre único, seu pandeiro, seu bom humor e seu sorriso aberto, já rodou mundo afora se apresentando.

No repertório do show desta quinta-feira, ele exibe uma mescla dos seus discos com novidades de lançamentos que prepara para 2022. O espetáculo contará ainda com a participação do Instituto Brasilidades, que se junta à formação da Central do Samba para um final de show carnavalesco.

Os ingressos para a performance podem ser adquiridos no site www.espaco512.com.br por R$ 40,00, ou podem ser comprados no próprio local da apresentação por R$ 50,00.