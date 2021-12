Império da Lã traz trilhas de novelas para o 'Ocidente Acústico'

A banda Império da Lã se apresenta nesta quinta-feira (2), às 21h, no Ocidente Acústico. O show, intitulado Império da Lã: Novelas, acontecerá em formato reduzido, com menos integrantes em cima do palco e seguindo todos os protocolos de segurança do Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960).