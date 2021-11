Fotógrafo Cláudio Etges morre vítima de Covid aos 62 anos

Com mais de 40 anos de experiência em fotografias e reconhecido internacionalmente por seu estilo único dedicado a registrar arte, em especial a dança, o teatro e a música, Cláudio Etges, 62 anos, perdeu a batalha para a Covid-19 na manhã desta terça-feira (30).

Em menos de uma semana, Etges sentiu os sintomas, como dor no corpo, e descobriu que, mesmo tendo tomado as três doses da vacina contra a doença, estava infectado. Com a piora do quadro, foi internado e ficou entubado dois dias na UTI, onde acabou falecendo.

Natural de Porto Alegre, formou-se em Psicologia pela Unisinos, mas sempre se dedicou a registrar imagens com seu toque especial. Suas fotos foram publicadas em outdoors, cartazes, CDs, livros, revistas, e jornais de abrangência nacional e internacional.

Desde 1980, dedicou-se profissionalmente a fazer o registro de grupos de dança e teatro em Porto Alegre e no interior do Estado, trabalho este que resultou em um dos maiores acervos fotográficos do movimento cultural gaúcho, com a publicação de livros, exposições e no recebimento de prêmios e homenagens.

Seus últimos trabalhos estavam voltados ao registro de importantes Escolas de Dança e Festivais em Porto Alegre, no interior do estado e em Santa Catarina. Etges desenvolvia também trabalho documental de expressão pessoal em estúdio e em eventos especiais.

Ao longo do sua trajetória, realizou exposições em diferentes espaços culturais de Porto Alegre, do interior do Estado e de Santa Catarina e integrou a equipe de fotógrafos que publicou um livro em comemoração aos 150 anos do Theatro São Pedro.