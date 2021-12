PL que altera lei do Conselho Estadual de Cultura tramita na Assembleia Legislativa em regime de urgência

Encaminhado pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL/RS) para ser votado em regime de urgência, o Projeto de Lei (PL) 418/2021 seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do parlamento gaúcho nesta segunda-feira (20). Tramitando na Casa desde o último dia 11, o texto que prevê a alteração da legislação que regulamenta o Conselho Estadual de Cultura (CEC) entrou na pauta do Plenário já no dia 12 de novembro.

A pressa na aprovação instiga e gera descontentamento por parte de representantes do Conselho e de 21 entidades ligadas ao setor, que encaminharam documento ao governo solicitando a retirada do regime de urgência na votação. "Posto que matéria complexa e de grande repercussão, carece ainda de amplo debate e não da forma açodada como tramita, no apagar das luzes do ano Legislativo", diz um trecho da carta enviada pelo grupo ao governador Eduardo Leite, no final da tarde da última sexta-feira (26).

Ainda conforme o documento, o PL 418/2021 foi elaborado "de forma unilateral", pela Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul (Sedac), impedindo a participação daqueles que criaram a lei a ser alterada, e de sequer argumentar, ponderar, emitir pareceres contrários ou colaborativos à proposta. O grupo de representantes culturais afirma que o momento é "inadequado para uma alteração substancial do Conselho, haja vista a pandemia e as consequências especialmente no setor da Cultura, e o fato de não ter havido um debate amplo com a classe artística."

Baseada neste documento assinado pelas 21 entidades, a Associação Gaúcha de Escritores (Ages) protocolou representação no Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) contra a Secretaria proponente original do projeto.

Segundo a justificativa do PL protocolado na Assembleia Legislativa, "no contexto de pandemia da Covid-19, novas formas de trabalho foram implementadas pelo CEC, que, por meio de reuniões virtuais, pôde dar sequência de maneira remota às suas sessões". A partir dessa nova forma de funcionamento, a Sedac entende que há possibilidade de uma maior representação regional, observando as nove regiões funcionais dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) e os segmentos artísticos e culturais definidos nos Regimentos Internos dos respectivos Colegiados Setoriais de Cultura.

Além disso, a Secretaria propõe ampliar a participação das entidades na concorrência ou indicação de nomes para o processo de votação do colégio eleitoral. O PL também amplia a composição do CEC, passando de 24 para 27 conselheiros, o que contribuiria para o preenchimento das vagas asseguradas para as nove Regiões Funcionais, considerando a eleição de 18 membros. "Ainda, para ampliar a representatividade na composição entre os segmentos artísticos e culturais, o Projeto de Lei assegura vagas para os representantes de segmento com correspondência em colegiado setorial, oportunizando, assim, a diversidade e o caráter de abrangência estadual do Conselho Estadual de Cultura", destaca a justificativa do projeto.

Sobre o funcionamento do Conselho, o PL dispõe sobre as Comissões Especiais, visando "tornar mais eficiente" a organização interna e os fluxos dos processos de estabelecimento de diretrizes, fiscalização e elaboração de pareceres, que serão regrados por meio de seu Regimento Interno. Por fim, para as sessões, "assegura expressamente" a possibilidade de participação remota dos conselheiros, "viabilizando a participação regional prevista nessa atualização legislativa".

Conforme a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Cultura, um dos pontos mais importantes no que se refere à proposta de atualização da lei do CEC é a "democratização da composição do Conselho, garantindo vagas às regiões funcionais do Estado, bem como para representantes de todos os segmentos culturais". "Da mesma forma, a ideia é permitir um aumento do colégio eleitoral, proporcionando a votação e indicação a qualquer entidade cultural sem fins lucrativos, devidamente inscrita na Sedac, para permitir a participação de representantes de distintas regiões" do Rio Grande do Sul.

O presidente da Ages, Alexandre Brito, afirma que "é difícil citar algo de positivo (no PL), pois mesmo os pontos que poderiam ser considerados como de avanço para a comunidade cultural e para o próprio CEC" não estão claros. "Grande parte destes temas é deixada para uma regulamentação posterior, o que torna muito vago o entendimento de como vai se dar a participação das nove regiões setoriais e de como vai ser feita esta ampliação do Conselho, para contemplar mais segmentos do setor e aumentar a representatividade (de entidades) do interior", continua o dirigente.

Brito justifica a preocupação do setor, uma vez que seria "extremamente invasivo e inconstitucional, de que, como está proposto no PL, as entidades que venham a se candidatar às eleições do CEC precisem se cadastrar na Sedac". Desta forma, a Secretaria passaria a ser responsável em criar critérios para que as mesmas possam participar do processo, destaca Brito. O dirigente destaca que muitos pontos estão "imprecisos" no PL. "Isso tudo feito sem ouvir a comunidade cultural e solicitando urgência na votação", adverte.

A Sedac, por sua vez, afirma que escutou sim o Conselho. Em março de 2021, a Secretaria informou ao CEC que a lei de regulamentação do órgão passaria por alteração, e solicitou sugestões do que os conselheiros consideravam que deveria ser modificado. "Isso acontece em um momento inoportuno, adverso e em plena pandemia. Mesmo após a solicitação de adiamento para amplo debate com a classe cultural, tal diálogo jamais ocorreu", destaca o ex-presidente do Conselho, Airton Ortiz.

Ele afirma que foram inúmeros os pedidos, tanto do próprio conselho, como de entidades culturais, para que fosse publicado o teor das alterações propostas. "Mas só foi possível acesso ao projeto de lei, quando este foi enviado à Assembleia Legislativa. Antes disso, o que houve foi solicitação de envio de sugestões, o que é bem diferente", pondera. Ele enfatiza que "em momento algum o governo informou à comunidade cultural o detalhamento do que pretenderia mudar, sendo comunicado somente em linhas muito gerais as áreas de alteração".

Brito avalia que "o que está em curso" é uma tentativa de "enfraquecimento" do CEC, que historicamente cria "dificuldades" à Sedac, por conta de seu papel fiscalizador (da Secretaria de Cultura). "Sempre foi conflituoso no sentido de construir políticas públicas em conjunto", uma vez que o órgão responde pelos projetos de cada gestão do governo que se estabelece.