'Pacarrete' e 'A febre' vencem 20ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

filme 'Pacarrete', do diretor Allan Deberton , foi o mais premiado na cerimônia de entrega do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que aconteceu neste domingo (28). Entre os oito troféus Grande Otelo conquistados pelo longa, encontram-se o de melhor filme do júri popular, melhor longa-metragem de comédia e de melhor atriz, categoria na qual foi representado por Marcélia Cartaxo.

Transmitido ao vivo pela TV Cultura e apresentado pelas jornalistas Adriana Couto e Renata Boldrini, o 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro homenageou o poeta, compositor e cineasta Ruy Guerra. Radicado no Brasil, ele é, aos 90 anos, realizador de clássicos do cinema brasileiro como "Os Cafajestes", de 1962, e "Os Fuzis", de 1964.

A Cinemateca Brasileira também foi homenageada na cerimônia deste ano, numa iniciativa em apoio à preservação e à memória do audiovisual nacional.

"Esse reconhecimento é uma obrigação de todos para com as futuras gerações, já que uma nação não existe sem a sua memória. Daí a homenagem à luta liderada pelo SOS Cinemateca, pela Associação Paulista de Cineastas e por todos que nela se envolveram em defesa da Cinemateca, mais uma vez atingida por um incêndio que destruiu parte de seu acervo, devido ao descaso com que o nosso país tratou esse patrimônio", afirmou em nota Jorge Peregrino, presidente da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, uma das organizadoras do prêmio.

O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro é realizado pelo Ministério do Turismo e pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Além do subsídio público, este ano a cerimônia contou com patrocínio da PwC Brasil, que fez a apuração da votação. O prêmio tem correalização da SPCine, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.