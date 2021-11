Boulevard Assis Brasil realiza atividades recreativas infantis gratuitas aos sábados

O Boulevard Assis Brasil (Av. Assis Brasil, 4.320 - São Sebastião, Porto Alegre) está realizando atividades recreativas especiais para crianças. Durante todos os sábados, das 14h às 18h, as crianças poderão participar de brincadeiras de corda, bambolê, pinturas, gincanas, além de atividades de contação de histórias e musicalização. As brincadeiras são acompanhadas e organizadas por monitores da Cia Lúdica.

As atividades são gratuitas e acontecem no espaço kids da praça de alimentação do empreendimento. As crianças devem estar acompanhadas de um responsável maior de idade para participar da recreação. Todas as atividades são realizadas dentro das normas de saúde previstas para a segurança dos participantes.