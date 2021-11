'Roda viva' recebe lideranças indígenas no programa desta segunda-feira

Sob o comando de Vera Magalhães, o Roda vida desta segunda-feira (29), que vai ao ar às 22h, na TV Cultura, recebe duas das mais importantes lideranças na luta em defesa da Amazônia: Almir Surui e Txai, pai e filha.

Ao participar da COP-26, realizada neste mês em Glasgow, na Escócia, Txai se tornou a primeira indígena a discursar em uma Conferência do Clima da ONU. No evento, ela alertou a população sobre os riscos do aquecimento global e exigiu providências urgentes contra a destruição da floresta, invadida por garimpeiros, madeireiros e outros grupos que atuam ilegalmente na Amazônia.

Fundadora e coordenadora do Movimento da Juventude Indígena, ela conclui este ano o curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia. A iniciativa promove ações em defesa da demarcação de terras e da garantia de direitos aos povos originários. Desde que tinha seis anos de idade, seu pai, Almir, já previa que ela iria se tornar uma grande líder de seu povo.