GloboNews exibe documentário sobre Flávio Migliaccio

Neste domingo (28), a partir das 23h, a GloboNews exibe na sua faixa especial de documentários o filme Migliaccio, o brasileiro em cena. A obra, produzida pela Afinal Filmes em parceria com a Globo Filmes, a GloboNews e o Canal Brasil, refaz os passos do ator Flávio Migliaccio e conduz o público pela sua história em uma conversa descontraída e ao mesmo tempo profunda sobre a arte como ofício.

Ator, diretor, produtor, desenhista e dramaturgo, ele já participou de quase uma centena de produções, entre as quais clássicos como as novelas Rainha da sucata e Senhora do destino, além dos filmes Cinco vezes favela, Terra em transe e Todas as mulheres do mundo.

Dirigido por Alexandre Rocha, Marcelo Pedrazzi e João Mariano, o documentário foi gravado antes da morte de Flávio, em 2020, e tem roteiro assinado, entre outros, pelo jornalista Marcelo Migliaccio, filho do artista. Além de revelar muito do homem por trás de personagens que marcaram gerações, a produção reúne lembranças divertidas resgatadas por ele com seu humor particular e único.