A convite de Ben Berardi, curador da Galeria de Arte do Cine Grand Café (General Lima e Silva, 776), Zoravia Bettiol inaugura nesta terça-feira (30), às 19h, uma mostra com um pequeno recorte da sua vasta obra . A visitação gratuita vai até 9 de janeiro, diariamente, das 14h às 21h.

A Múltipla Obra de Zoravia Bettiol traz 20 trabalhos em pintura acrílica da série Musas, em serigrafia da série Exuberância Primaveril I, as gravuras digitais das séries Brasil 2016 e Sentar, Sentir, Ser e as xilogravuras de diferentes séries como Primavera, Namorados, Gênesis e Romeu e Julieta. Os conjuntos diferem na temática, na forma como a artista as interpreta e também com variações técnicas, porém o humor, o lírico, o lúdico e a crítica perpassam todas as suas obras.