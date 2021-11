Justa Trama lança coleção na Feira do Largo Glênio Peres

Prestes a completar 17 anos no mercado, a cooperativa Justa Trama, que comercializa produtos feitos de algodão agroecológico, participa da 23ª Feira Estadual de Economia Solidária Popular do Rio Grande do Sul. O evento começa nesta segunda-feira (29) e segue até o dia 4 de dezembro no Largo Jornalista Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre.

A marca irá aproveitar a participação na feira para lançar duas novidades: peças com bordados feitos à mão e uma linha de tricô. A Justa Trama é uma cadeia produtiva que reúne cerca de 600 trabalhadores nas cinco regiões do Brasil (RS, MS, MG, CE e RO). Em Porto Alegre, é composta por 23 mulheres que atuam no corte, costura, bordados, serigrafia, tingimento e controle de estoque.

Além dos novos materiais que serão apresentados no evento, a linha completa da cooperativa inclui ainda calças, moletons, camisetas, vestidos, tops, lençóis, brinquedos infantis e jogos pedagógicos. Todas as peças podem ser adquiridas pelo site justatrama.com.br.