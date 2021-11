Cristiano Ludwig Quarteto lança primeiro disco no Espaço 373

O Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) recebe nesta quinta-feira (25), às 21h, o saxofonista carioca Cristiano Ludwig para o show de lançamento do seu primeiro disco. Para esse trabalho, reuniu os velhos parceiros Antônio Flores (guitarra), Daniel Vargas (bateria) e Miguel Tejera (contrabaixo).

Juntos, montaram um repertório autoral com ritmos brasileiros mesclados ao sotaque do jazz, além de composições inspiradas nos grandes clássicos e nomes do jazz das décadas de 1950 e 1960.

Das sete músicas presentes no álbum, uma parte foi composta o mestrado de Ludwig em Jazz Performance, pela New Jersey City University, e a outra parte veio na pandemia, já no Brasil, no período mais crítico de isolamento. É a partir disso, também, que o trabalho ganha nome: Cristiano Ludwig Quarteto – Olhar para o amanhã.

O disco conta ainda com as participações especiais do saxofonista norte-americano Walt Weiskopf, do carioca Marcelo Martins e do percussionista gaúcho Bruno Coelho.

Na sexta-feira (26), é a vez do Barlavento Quarteto de Saxofones invadir o palco do Espaço 373. O grupo, formado por Amauri Lablonovski (sax alto), Gustavo Muller (sax soprano), Marcos André Anschau (sax tenor) e Renato dos Santos (sax barítono e direção musical), irá se apresentar às 21h.

Apesar de privilegiarem a música brasileira, exibem uma proposta estética que mescla ritmos brasileiros, portenhos e caribenhos ao jazz. Grande parte do repertório é composto por arranjos feitos exclusivamente para a banda.

Os ingressos para ambas noites estão disponíveis por R$ 50,00 para compra antecipada na plataforma Eventbrite. Também há a possibilidade de comprar na hora, por R$ 60,00.