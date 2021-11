Espetáculo coloca em cena quatro personagens com diferentes tipos de transtornos

A nova temporada do espetáculo TOC - uma comédia obsessiva compulsiva apresenta a virada de chave que começa a acontecer no cenário artístico. Além de trazer a dimensão de que o teatro está mais vivo do que nunca, a peça também mostra que os artistas ainda resistem e que o humor é fundamental nos dias que se avizinham.

O trabalho, que reúne o diretor Lutti Pereira e o dramaturgo Artur José Pinto, está de volta para três apresentações no palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº). A primeira delas acontece nesta sexta-feira (26), às 21h, e as outras duas respectivamente no sábado (27) e domingo (28), às 21h e às 18h.

Em cena, quatro personagens com diferentes personalidades e tipos de TOC (transtornos obsessivos compulsivos) encontram-se num improvável consultório. Enquanto esperam pelo famoso Dr. Clóvis Schartzmann para uma sessão de psicoterapia, compartilham suas vidas e desenvolvem uma estranha relação.

Na obra, o autor busca enfatizar não os transtornos em si, mas sim a importância dos encontros na vida das pessoas e o quanto eles podem ser potentes, terapêuticos e transformadores.

Ingressos (de R$ 80,00 a R$ 120,00) podem ser adquiridos na bilheteria e site do teatro.