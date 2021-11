Festival Varilux de Cinema Francês tem início nesta quinta-feira

Com mais de um milhão de espectadores pelo País desde a sua criação, o Festival Varilux de Cinema Francês chega na 12ª edição nesta quinta-feira (25), com exibições somente nos cinemas. A mostra, que se estende até do dia 8 de dezembro, traz dois clássicos e 17 longas-metragens inéditos.

Dramas, romances, comédias, animações e documentários integram a programação. Entre as obras apresentadas, estreladas por astros e jovens talentos, além de diretores novos e consagrados, estão filmes como Ilusões perdidas (Xavier Giannoli), Adeus, idiotas (Albert Dupontel), Enquanto vivo (Emmanuelle Bercot), Titane (Julia Ducournau) e Paris, 13 distrito (Jacques Audaiard).

Para Emmanuelle Boudier, co-diretora e co-curadora do evento, é muito gratificante voltar a oferecer cultura, após tantos anos levando a cinematografia francesa para o público de cidades de todos os tamanhos e lugares do País.