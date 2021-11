Julio Zanotta faz sessão de autógrafos performática no Memorial do Theatro São Pedro

O escritor e dramaturgo Julio Zanotta lança nesta quinta-feira (25), às 19h, no Memorial do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº), dois livros, Pisa leve e O c... voador, ambos editados pela Giostri. A noite de autógrafos promete ser performática, com a presença do Coletivo Teatral Levanta Favela e uma exposição fotográfica, erguida a partir de imagens que Gilberto Perin fez do autor.

A ideia é que o leitor não receba uma simples dedicatória na primeira página do livro, mas que participe diretamente do momento, escolhendo e definindo aleatoriamente as palavras que formarão a frase que o autor escreverá.

As duas novas obras de Zanotta unem ironia ferina e elementos fantásticos. Pisa leve é uma sátira distópica em que Porto Alegre, assolada por uma pandemia, vai sendo decomposta por um apocalipse de sucata e plásticos. Nesse cenário, o cirurgião Beiramar realiza estranhas cirurgias robóticas nas favelas da Capital. Por sua vez, O c... voador trata de um super-herói sexual que chega do espaço. As duas obras estarão disponíveis para compra no local, pelo valor de R$ 30,00.