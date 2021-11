Espetáculo 'Etnias' marca o retorno do Grupo Kadima aos palcos

Repaginado em uma nova edição especial, o espetáculo Etnias, do Grupo de Danças Kadima, será apresentado nesta quinta-feira (25), às 20h, no Teatro Unisinos (Nilo Peçanha, 1.600). A obra conta a história do povo judeu, suas tradições e as diferentes características culturais absorvidas de outras sociedades durante os longos anos de exílio pelo mundo.

Os cenários, as músicas e os figurinos usados fazem parte do repertório de 42 anos de história do grupo e foram criados especificamente para cada uma das sete coreografias apresentadas. Através das peculiaridades das culturas envolvidas no processo, mostram como etíopes, georgianos, marroquinos, orientais, drusos e israelenses deixaram contribuições que enriqueceram ainda mais a identidade judaica.

A versão original do espetáculo recebeu os prêmios de Destaque em danças étnicas e de Melhor produção no Prêmio Açorianos de Dança de 2015, com indicação em outras cinco categorias.

Os ingressos para o show podem ser adquiridos através da Fundação Kadima pelo telefone (51) 3311-8238 ou pelo WhatsApp (51) 98594-7017.