Novo single de Akeem entra nas plataformas digitais de música

Inaugurando uma nova fase do seu projeto musical, agora mais tipicamente brasileiro, Akeem Music lança um novo single nas plataformas digitais nesta quinta-feira (25). Supermercado é uma canção de amor que fala sobre encontros e desencontros em tempos pandêmicos.

Figura icônica da cena gaúcha, Akeem é conhecido pelos seus vídeo clipes irreverentes. Seu projeto solo teve início em 2016, com músicas em inglês, mas foi se desenvolvendo com trechos em português a partir de influências que vão do samba ao indie rock.

Com sonoridade folk, brasileira e pop, a nova faixa chega alentando corações ardentes e apaixonados. A produção é assinada por outro grande nome do rock gaúcho: Duca Leindecker, cantor, compositor, multi-instrumentista, escritor e líder da banda Cidadão Quem.

O novo single também abre caminho para o lançamento do disco Easy Canciones no ano que vem. O álbum contará com oito faixas e também terá a participação de outros ícones da cena musical do Rio Grande do Sul como Charles Master (TNT) e Carlinhos Carneiro (Bidê ou Balde).