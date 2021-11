Maitê Proença traz espetáculo a Porto Alegre nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (25), às 20h, o Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75) recebe Maitê Proença com a apresentação do espetáculo O pior de mim. Com direção de Rodrigo Portella, o monólogo revisita a trajetória da atriz desde a infância até os dias de hoje.

Em cena, ela faz uma reflexão sobre como sua conturbada história familiar repercutiu na vida pessoal e profissional, os eventuais bloqueios desenvolvidos e tudo que precisou fazer para se libertar. O trabalho explora ainda as circunstâncias que lhe foram impostas em cruzamento com as armadilhas que ela mesma impôs para se defender.

“Apresento a você a parte mais escondida de mim, aquela que nem eu tinha coragem de bisbilhotar”, diz a atriz. A peça é resultado de um projeto idealizado e escrito durante a pandemia. Apresentada agora em formato presencial, estreou ainda no virtual e foi reconhecida entre as melhores de 2020.

Os ingressos para assistir o espetáculo no CHC Santa Casa custam R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos através do Sympla.