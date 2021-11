Festival Arte Salva promove pintura de quatro prédios no Centro Histórico de Porto Alegre

Ação inédita no Estado, o Festival Arte Salva 2021 tem como objetivo transformar o Centro Histórico de Porto Alegre em uma verdadeira galeria de arte a céu aberto. Evento com financiamento Pró-Cultura RS - Governo do Estado do RS e patrocínio das Tintas Renner by PPG e Dado Bier promove pinturas de quatro empenas (paredes laterais externais de altos prédios) na região.

Serão mais de 1.200 metros quadrados de área pintada em quatro ruas: na Caldas Jr., Bruno Schilling (RS) desenvolverá o trabalho, já na Uruguai com a Siqueira Campos, Kevin Koubik (RS) assina a pintura (foto acima); Pati Rigon (RS) estará na avenida Borges de Medeiros, e na Praça Parobé, a obra é de Tito Ferrara (SP). A curadoria dos artistas é assinada por Vinicius Amorim (gestor cultural, responsável no Sul do País pelo projeto canadense Art Battle), criador do festival, que envolve neste ano cerca de 50 profissionais, , entre artistas, assistentes, produtores, técnicos, engenheiros e segurança, entre outros.

As ações no Centro Histórico começaram em 5 de novembro, com Kelvin Koubik, e devem ser encerradas em 15 de dezembro. Cada mural leva em torno de 20 dias para ser pintado, dependendo de questões como clima e complexidade de cada desenho.

Além das quatro empenas, o evento promoverá uma oficina artística gratuita ministrada pela artista Ane Schutz com integrantes da Ocupação Mulheres Mirabal, que resultará na pintura de um mural no local. Ane realizará a atividade formativa no sábado, 4 de dezembro, e a pintura está prevista para os dias 11 e 12 de dezembro. A Ocupação Mulheres Mirabal foi criada em 25 de novembro de 2016, com objetivo de ser casa de referência a mulheres em situações de risco e violência, tendo abrigado neste cinco anos, centenas de mulheres e crianças.