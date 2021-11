Ciclo 'As mulheres na arte' promove nova palestra online

A penúltima edição do ciclo As mulheres na arte: uma história pouco conhecida, promovido pelo Instituto Ling, apresenta nesta terça-feira (23), às 19h, a jornalista e historiadora da arte Rosane Vargas. A palestra Mulheres à margem será transmitida pelo Zoom. As inscrições, disponíveis no site do instituto , custam R$ 40,00 (inteira).