Quartchêto realiza apresentação comemorativa de 20 anos de carreira

Comemorando seus 20 anos de estrada, o grupo instrumental Quartchêto se apresenta no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº) neste domingo às 18h. Formado por Hilton Vaccari (violão), Ricardo Arenhaldt (bateria), Julio Rizzo (trombone) e Matheus Kleber (acordeon), a banda prestigia as origens da música sulista com inovação, sutileza e influências de outros ritmos e estilos que a tornam universal.

Essa multiplicidade é resultado da formação dos instrumentistas. A percussão comandada por Arenhaldt é uma herança negra, o violão de Vaccari é marcadamente espanhol, o acordeon tocado por Kleber é legado dos italianos e o trombone de Julio Rizzo vem de uma uma colaboração alemã. Em sintonia, isso torna o Quartchêto um corpo artístico único e ilimitado.

O show conta também com convidados especiais: Neto Fagundes, amigo e grande incentivador do grupo, e Pedrinho Figueiredo, arranjador, entusiasta e colaborador do quarteto. Virtualmente participam ainda Renato Borghetti, amigo e influenciador; Dedé Ribeiro, amiga e primeira produtora deles e Juarez Fonseca, padrinho do grupo.

Sympla Os ingressos para acompanhar a performance presencialmente estão disponíveis na plataformapor valores entre R$ 35,00 e R$ 80,00. Haverá venda na bilheteria física do teatro apenas no dia do evento, entre 16h e 18h, conforme disponibilidade.