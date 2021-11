Overdriver Duo faz show no Teatro do Bourbon Country neste sábado

Em uma performance impressionante que mescla elementos do eletrônico, dance e arranjos modernos, a Overdriver Duo se apresenta neste sábado (20), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Idealizada por Evandro Tiburski e Fabi Terada, a dupla vem revolucionando o mercado musical internacional nos últimos quatro anos.

Na mesma linha de grandes nomes do pop e super DJs como Alok, Guetta, The Chainsmokers, Clean Bandit, o casal possui como diferencial a execução dos instrumentos a partir de um estilo nomeado como OverStyle.

Na internet, atualmente são mais de 4 bilhões de visualizações e mais de 2,3 milhões de seguidores em suas redes sociais. Além disso, já se apresentaram em 14 países da América Latina e da Europa em casas renomadas e grandes festivais.

A dupla também acumula parcerias com ícones do pop e do rock nacional e internacional, como George Israel, Toni Garrido, Evandro Mesquita e Sting, em regravações de grandes sucessos de suas respectivas carreiras.