Exposição de Mary Marodin usa a linha como elemento criativo

As obras da artista Mary Marodin são o destaque na exposição Linhas do imaginário, que estará no Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647) a partir desta quinta-feira (18). A mostra apresenta uma série de trabalhos abstratos recentes e inéditos, em pintura sobre tela e em madeira, costura e tecelagem. A exposição vai até 18 de dezembro, e a visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 18h30min, e aos sábados, das 9h30min às 13h30min.

O trabalho de Mary Marodin é conduzido pela ideia de linha, ativada pela ludicidade de sua leveza, flexibilidade e movimento. Nele, as linhas partem da materialidade, e caminham em direção ao imaginário.