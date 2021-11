Museu Julio de Castilhos recebe exposição 'Giba Giba: o guardião do sopapo'

O Museu Julio de Castilhos (Duque de Caxias, 1.205) recebe, a partir desta sexta-feira (19), a exposição Giba Giba: o guardião do sopapo. Com curadoria da museóloga e diretora do museu, Doris Couto, e de Sandra Narcizo, produtora de Giba Giba, a mostra realça o protagonismo na defesa da cultura africana do cantor, compositor, percussionista e ativista cultural gaúcho. A entrada é franca.

A ideia da exposição é convidar o visitante para um passeio pelo universo particular do homem, do músico e do militante incansável pela cultura negra, que se integra à história do próprio sopapo, enquanto elemento simbólico da cultura afro-gaúcha e pelotense. Entre as peças em exposição, está o sopapo pessoal do músico, bem como o instrumento do mesmo tipo doado ao museu por José Batista, nas comemorações do Dia do Patrimônio, musealizado como símbolo da resistência negra às agruras do trabalho forçado nas charqueadas, em Pelotas.

Também integra a mostra um vídeo inédito do filho de Giba Giba, Eduardo Nascimento, em que toca o sopapo do pai, e outros elementos como fotos de família, objetos de uso pessoal, objetos e figurinos de shows, história e fotos do festival que reintroduziu o sopapo na cultura gaúcha - o CaBoBu. Os visitantes poderão, ainda, tocar em um sopapo e entender o poder e a sinergia com a África que o instrumento possui.

A exposição inaugura novo espaço expositivo do Museu, produzido a partir do Programa Avançar na Cultura. Giba Giba: o guardião do sopapo estará aberta à visitação até o final de fevereiro, de terças-feiras a sábados, das 10h às 17h.