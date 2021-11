Som gaúcho em gaita e violão em live de Rogério dos Reis

página de Rogério dos Reis no Facebook. Os apreciadores da música tradicionalista poderão acompanhar hoje, a partir das 21h, a exibição da Live Gaúcha 2 - gaita e violão, com Rogério dos Reis e Dedé Silva. A apresentação conta com a participação especial de Filipe Adão, e terá transmissão ao vivo e gratuita pela

Rogério dos Reis iniciou carreira solo no ano passado, após o encerramento do Grupo Matizes, no qual tocava junto com seus irmãos. Em uma carreira que já soma mais de 25 anos, o músico e intérprete já cantou com nomes como Alexandre Pires, Chitãozinho e Xororó e Família Lima, além de ter feito apresentações nos Estados Unidos.