Escola de Música da Ospa abre 90 vagas para aulas gratuitas em 2022

A Escola de Música da Ospa – Conservatório Pablo Komlós abre 90 vagas para novos alunos de prática coral e diversos instrumentos musicais. As inscrições para o período letivo de 2022 podem ser feitas a partir desta segunda-feira (16), até as 18h de 26 de novembro. Edital e ficha de inscrição estão disponíveis no site ospa.org.br.

As aulas - de violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico tocado com arco, flauta transversal, oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba, eufônio e percussão, além da prática de canto em coro de câmara - são inteiramente gratuitas, assim como a inscrição e a matrícula.

Os candidatos devem ter no mínimo 8 anos, possuir o instrumento pertinente à vaga e conhecimento musical prévio, além de estar comprovadamente matriculado no ensino regular ou ter concluído o Ensino Médio. Não há limite máximo de idade. A exceção é a prática de canto em coro de Câmara, destinada a candidatos de 8 a 20 anos.

O processo de seleção será realizado de forma presencial, entre 6 e 16 de dezembro de 2021, com audições diante de uma banca constituída por músicos e instrutores do Conservatório Pablo Komlós e da Ospa. Os resultados serão divulgados no site da orquestra até 20 de dezembro de 2021. Já as matrículas ocorrem de 10 a 21 de janeiro de 2022, e as aulas começam em 7 de março de 2022.

A Escola da Ospa é mantida pela Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Fospa), vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac/RS). A Fospa é presidida pelo Dr. Luis Roberto Ponte e tem como diretor artístico o maestro Evandro Matté.